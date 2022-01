Aantal coronabesmettingen schiet naar nieuw dagrecord: 65.393

Zondag zijn er bij het RIVM tot 10.00 uur vanmorgen in totaal 65.393 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dit is opnieuw een dagrecord sinds de uitbraak in maart 2020.

Achterstand RIVM verwerking

Het RIVM laat weten dat er nog meer besmettingen zijn geregistreerd maar dat deze vanwege enorme achterstanden nog niet allemaal zijn verwerkt. Het gaat om nog enkele tienduizenden te verwerken coronabesmettingen.

7-daags daggemiddelde: 45.810

In de afgelopen 7 dagen zijn er in totaal 320.627 coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er gemiddeld per dag 45.810.

14-daags daggemiddelde: 39.037

In de afgelopen 14 dagen zijn er in totaal 546.523 coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er gemiddeld per dag 39.037.

31-daags daggemiddelde: 27.791

In de afgelopen 31dagen zijn er in totaal 861.532 coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er gemiddeld per dag 27.791

Omikronvariant veel besmettelijker

Dat het dagelijks aantal coronabesmettingen enorm is gestegen komt omdat de Omikronvariant veel besmettelijker is dan zijn voorganger de Delta-variant. Daarentegen is de Omikronvariant veel minder gevaarlijk en leidt besmetting hiermee tot veel minder ernstige medische klachten.

Persconferentie dinsdagavond 19.00 uur

Het kabinet maakt dinsdagavond om 19.00 uur aanstaande de nieuwe coronamaatregelen bekend. De verwachting is dat er een aantal versoepelingen zullen worden bekendgemaakt waarbij nu ook de horeca en de cultuursector baat zullen gaan hebben. In eerste instantie meldden ingewijden afgelopen vrijdag dat alles tot 20.00 uur in de avond weer open mag blijven maar dan wel onder strenge voorwaarden zoals afstand houden, het tonen van een coronatoegangspas en beperkte groepsgrootte. Mogelijk wordt het tijdstip van 20.00 uur toch nog iets opgeschoven naar bijvoorbeeld 22.00 uur om zo met name de horeca en cultuursector iets meer tegemoet te komen.