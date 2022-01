Opnieuw stapt vrouw naar de politie in grensoverschrijdend gedragzaak Jeroen Rietbergen

Dat meldt haar advocaat, tegenover RTL. De vrouw zou van Rietbergen kennen via de muziekwereld. Ze was geen deelnemer aan het tv-programma The Voice of Holland. Net als andere vrouwen beweren ontving ook dit slachtoffer volgens haar advocaat seksueel getinte berichten en foto's van Rietbergen. Volgens advocaat Sébas Diekstra is er ook nog ander bewijs voor haar verhaal.