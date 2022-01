NAVO stuurt troepen naar Oost-Europa om Rusland af te schrikken

NAVO-Bondgenoten zetten troepen stand-by en sturen extra schepen en straaljagers naar NAVO-inzet in Oost-Europa, waardoor de geallieerde afschrikking en verdediging wordt versterkt terwijl Rusland zijn militaire opbouw in en rond Oekraïne voortzet.

In de afgelopen dagen hebben een aantal Bondgenoten aankondigingen gedaan over huidige of aanstaande implementaties. Denemarken stuurt een fregat naar de Oostzee en zal vier F-16 straaljagers naar Litouwen sturen ter ondersteuning van de al lang bestaande luchtpolitiemissie van de NAVO in de regio.

Spanje stuurt schepen om zich bij de NAVO-zeestrijdkrachten aan te sluiten en overweegt straaljagers naar Bulgarije te sturen. Frankrijk heeft zijn bereidheid uitgesproken om onder NAVO-bevel troepen naar Roemenië te sturen. Nederland stuurt vanaf april twee F-35 jachtvliegtuigen naar Bulgarije ter ondersteuning van de luchtpolitie-activiteiten van de NAVO in de regio, en stelt een schip en landeenheden stand-by voor de NAVO-Reactiemacht. De Verenigde Staten hebben ook duidelijk gemaakt dat ze overwegen hun militaire aanwezigheid in het oostelijke deel van het Bondgenootschap uit te breiden.

NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg zei: “ Ik verwelkom Bondgenoten die extra strijdkrachten aan de NAVO leveren. De NAVO zal alle noodzakelijke maatregelen blijven nemen om alle Bondgenoten te beschermen en te verdedigen, onder meer door het oostelijke deel van het Bondgenootschap te versterken. We zullen altijd reageren op elke verslechtering van onze veiligheidsomgeving, ook door onze collectieve verdediging te versterken. ”

De NAVO is een defensief Bondgenootschap. Als reactie op de illegale annexatie van de Krim door Rusland in 2014 heeft de NAVO haar aanwezigheid in het oostelijke deel van het bondgenootschap uitgebreid, onder meer met vier multinationale gevechtsgroepen in Estland, Letland, Litouwen en Polen. Deze eenheden, geleid door respectievelijk het Verenigd Koninkrijk, Canada, Duitsland en de Verenigde Staten, zijn multinationaal en gevechtsklaar. Hun aanwezigheid maakt duidelijk dat een aanval op één Bondgenoot zal worden beschouwd als een aanval op het hele Bondgenootschap. Vóór 2014 waren er geen NAVO-troepen in het oostelijke deel van het Bondgenootschap.