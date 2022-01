OM eist celstraf van 10 maanden voor shovelincident met persfotograaf Lunteren

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen een 34-jarige man uit Lunteren maandagmiddag voor de rechtbank in Zutphen een celstraf van vijftien maanden geëist waarvan vijf maanden voorwaardelijk vanwege het shovelincident met een persfotograaf en diens vriendin op 19 april 2021 in Lunteren. Dit meldt het OM maandag.

'Alsof zij in een horrorfilm waren beland'

De officier van justitie sprak in haar requisitoir over een zeer ernstige zaak. 'De verdachte wist niet van ophouden, hij ging maar door. Het moet voor de slachtoffers hebben geleken alsof zij in een horrorfilm waren beland.'

Melding autobrand

De persfotograaf kwam die maandagavond af op een autobrand in Lunteren. Toen hij opnames probeerde te maken, is hij – samen met anderen – ernstig bedreigd door onder meer de verdachte. De fotograaf trok zich daarop terug in zijn auto, waarin ook zijn vriendin zat.

'Auto met shovel op zijn kop in greppel gekiept'

De verdachte heeft vervolgens een shovel gehaald en heeft die voor de auto van de fotograaf geplaatst, waarna hij de auto met de shovel optilde. Het voertuig is daarna door de verdachte en anderen met stokken bewerkt, zodanig dat een van de autoruiten barstte. Vervolgens heeft verdachte de auto met de shovel op de kop in een greppel gekiept. 'Dat moet voor de inzittenden enorm angstaanjagend zijn geweest', aldus de officier van justitie.

Tekeer gegaan

De officier zei dat het 'het best voor te stellen is dat verdachte niet gediend was van publiek toen hij een autobrand stond te blussen, maar dat het onder geen beding te begrijpen is dat hij het heft in eigen hand heeft genomen, dat hij als een beest tekeer is gegaan, en pas is gestopt op het moment dat degenen op wie hij het had gemunt, op de kop, bekneld in een auto in een greppel lagen. De verdachte is vertrokken zonder een krimp te geven, de inzittenden schreeuwend om hulp achterlatend.' De brandweer moest de twee uit de auto bevrijden.

'Golf van verontwaardiging door het land'

Deze enorm agressieve vorm van eigenrichting heeft een golf van verontwaardiging door het land laten gaan, schetste de officier. 'Velen probeerden zich een voorstelling te maken van hoe beangstigend het moet zijn geweest om op deze manier op kop in een greppel te belanden, niet wetend hoe het zal aflopen, niet wetend of je het er levend van af zult brengen. Het OM tilt zwaar aan de zaak.'

Nuanceren

Het leek erop dat hier de persvrijheid - een groot goed - in het geding was, maar dat wilde de officier ter zitting toch nuanceren. De verdachte zelf verklaarde dat hij niet wist dat hij met mensen van de pers van doen had, stelde ze. Ze waren niet als zodanig herkenbaar, hebben zich niet als zodanig gepresenteerd, gebruikten geen professionele apparatuur – op dashcambeelden is te zien dat er met telefoontoestellen is gefotografeerd. 'Maar deze conclusie doet niets af aan het ernst van de feiten', aldus de officier.

Levensgevaar

Het OM acht meerdere strafbare feiten wettig en overtuigend te bewijzen. Zo vindt het OM dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan vernieling van de auto van de slachtoffers waardoor levensgevaar te duchten was – de gebeurtenissen hadden fataal kunnen aflopen - een poging tot het toebrengen zwaar lichamelijk letsel, openlijke geweldpleging en bedreiging (in vereniging gepleegd). Wel is het OM van mening dat de man zou moeten worden vrijgesproken van de poging tot doodslag.

'Duidelijk signaal afgeven'

De verdachte heeft ruim drie maanden in voorarrest gezeten. Ondanks het feit dat hij direct spijt heeft betuigd en openheid van zaken heeft gegeven, vindt de officier van justitie dat een langere gevangenisstraf dan die drie maanden die de verdachte al heeft vastgezeten, passend en geboden is in deze zaak. 'Er moet een duidelijk signaal worden afgegeven dat deze ernstige vorm van eigenrichting niet wordt geaccepteerd', aldus de officier ter zitting.

Schade door verdachte vergoed

Ze eiste een celstraf van vijftien maanden waarvan vijf maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar – concreet betekent het dat hij wat het OM betreft nog zeven maanden de cel in zou moeten. De schade is door de verdachte enige tijd geleden al aan de slachtoffers vergoed.

Twee andere mannen

De twee andere mannen die in deze zaak zijn aangehouden, moeten zich op een later tijdstip voor de rechter verantwoorden. Hun wordt openlijke geweldpleging en bedreiging (in vereniging gepleegd) ten laste gelegd.