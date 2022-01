Nederland stelt rol Rusland bij neerhalen MH17 aan de orde bij hoorzitting Europees Hof

Nederland geeft woensdag bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg publiekelijk uitleg over de klacht die Nederland heeft ingediend tegen Rusland vanwege zijn rol bij het neerhalen van vlucht MH17. Dat gebeurt tijdens een hoorzitting, waar de vertegenwoordiger van Nederland bij het EHRM tot de rechters van het Hof zal spreken.

Stap naar gerechtigheid

Nederland diende op 10 juli 2020 een statenklacht in tegen Rusland bij het EHRM over zijn rol bij het neerhalen van vlucht MH17 op 17 juli 2014 boven het oosten van Oekraïne. Daarbij kwamen alle 298 inzittenden om, onder wie 196 Nederlanders.

Minister Hoekstra: ‘Het neerhalen van vlucht MH17 heeft ongekend leed veroorzaakt. Dat kan en mag niet zonder consequenties blijven. De hoorzitting in Straatsburg bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is een belangrijke stap in het streven van Nederland naar gerechtigheid voor de slachtoffers en hun nabestaanden. Dat is en blijft prioriteit voor het kabinet’.

Ontvankelijkheid

De hoorzitting gaat over de ontvankelijkheid van de klacht. Hierbij komt ook de vraag aan bod of Rusland effectieve controle uitoefende in het oosten van Oekraïne ten tijde van het neerhalen van vlucht MH17.

Tijdens de hoorzitting zal Nederland voor het eerst in een internationale juridische procedure publiekelijk de rol van Rusland aan de orde stellen bij het neerhalen van MH17. Het kabinet vindt het belangrijk om de positie van nabestaanden duidelijk naar voren te laten komen tijdens de procedure bij het Hof. Daarom zal een deel van de spreektijd worden ingevuld door een vertegenwoordiger van de nabestaanden om namens hen de rechters van het EHRM toe te spreken.

Openbare zitting

Het EHRM heeft de Nederlandse klacht gevoegd met twee eerder ingediende statenklachten van Oekraïne tegen Rusland met betrekking tot gebeurtenissen in Oost-Oekraïne. Tijdens de zitting komt ook de ontvankelijkheid van deze twee klachten aan de orde. Nederland behoudt zijn eigen procespositie onafhankelijk van Oekraïne, en richt zich uitsluitend op de rol van Rusland bij het neerhalen van vlucht MH17.