Drie vuurwapens, cash, en auto's in beslag genomen bij doorzoekingen

Oplichting in Opmeer

In een onderzoek naar een 54-jarige inwoner van Heerhugowaard hebben de FIOD en de politie een woning in Heerhugowaard en een autobedrijf in de gemeente Opmeer doorzocht. Hierbij zijn meerdere auto’s in beslag genomen, contant geld en luxe goederen. De man wordt ervan verdacht meerdere auto’s waarvan de kilometerstand is teruggedraaid te hebben verhandeld. De mogelijke schade bedraagt naar schatting 1500 euro per transactie. De man is aangehouden voor oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen. Hij zit momenteel in beperkingen.

Grootste drugslab ooit in België

In een tweede onderzoek naar een 33-jarige inwoner van Heerhugowaard zijn vier woningen in Heerhugowaard en een bedrijfspand in Barendrecht doorzocht. Hierbij zijn contant geld, een auto en drie vuurwapens in beslag genomen. De verdachte is aangehouden.

Gekraakte communicatiediensten Encrochat en SKY-ECC

De man kwam naar voren als gebruiker van de gekraakte communicatiediensten Encrochat en SKY-ECC. Hij wordt ervan verdacht op grote schaal synthetische drugslabs op te zetten, grondstoffen en hardware voor synthetische drugsproductie te verhandelen en synthetische drugs te verkopen. Zo wordt hij er onder andere van verdacht betrokken te zijn geweest bij een synthetisch drugslab dat in september 2020 werd binnengevallen in het Belgische Lendelede. Dit lab was gevestigd in een oude varkensstal en zou het grootste drugslab zijn dat ooit in België is opgerold. Naar de 33-jarige verdachte uit Heerhugowaard wordt ook financieel onderzoek gedaan vanwege een verdenking van witwassen, onder andere door middel van Bitcoins. De recherche van de politie en van de FIOD zetten de onderzoeken voort, onder leiding van het Openbaar Ministerie.