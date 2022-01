Koning opent met muisklik grootste zeesluis ter wereld in IJmuiden

Grootste zeesluis ter wereld

De nieuwe, grotere zeesluis vervangt de Noordersluis uit 1929 en laat toe dat schepen getijdeonafhankelijk het sluizencomplex IJmuiden vlot en veilig kunnen passeren. Zeesluis IJmuiden is 500 meter lang, 70 meter breed en 18 meter diep. De bouw van de zeesluis is in juli 2016 gestart en augustus 2021 afgerond. Daarna volgde een periode van oefenen en testen door alle partijen die met de zeesluis gaan werken zoals de bedienaars, de loodsen, de slepers en de vletterlieden. Ook is er geoefend met de hulpdiensten. Na de opening van Zeesluis IJmuiden sprak de koning onder meer met enkele betrokkenen bij de bouw, bewoners en het havenbedrijfsleven.

Samenwerkingsverband

Het project Zeesluis IJmuiden is een samenwerkingsverband van de convenantpartijen ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Holland, de gemeente Amsterdam samen met Port of Amsterdam en de gemeente Velsen. Zeesluis IJmuiden is gebouwd door aannemersconsortium OpenIJ in opdracht van Rijkswaterstaat. Het project wordt medegefinancierd vanuit het CEF-fonds (Connecting Europe Facility) van de Europese Unie.

Livestream

Het programma was woensdagmiddag online te volgen via www.openingzeesluisijmuiden.nl. De video van de opening is op onderstaande video terug te zien.