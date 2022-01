Vluchtauto vat vlam na botsing met politiewagen

In Heinenoord heeft de politie twee verdachten aangehouden na een heterdaad inbraak in Middelharnis.

Omstreeks 17.22 uur kwam er een melding van een inbraak in Middelharnis. De verdachten gingen er bij de komst van de politie in een auto er vandoor. Hierop zette de politie de achtervolging in.

Niet veel later eindigde de achtervolging op de Boonsweg in Heinenoord. Hier kwamen een politieauto en de vluchtauto frontaal met elkaar in botsing. De vluchtauto vatte hierna direct vlam.

De twee verdachten konden hierop worden aangehouden. Over eventueel letsel is niets bekend.