Steeds vaker online afspraak met huisarts of medisch specialist

Online

n de eerste helft van 2021 maakte 43 procent van de bevolking van 12 jaar of ouder online een afspraak met een huisarts of medisch specialist; een jaar eerder was dat nog 31 procent. Tachtig procent was in de eerste helft van vorig jaar online actief met zaken die te maken hebben met de gezondheid of de gezondheidszorg. Dit blijkt uit het onderzoek ‘ICT-gebruik van huishoudens en personen’ dat het CBS donderdag heeft gepubliceerd. Binnen de Europese Unie loopt Nederland samen met Finland voorop in het gebruik van internet bij het zoeken naar informatie over gezondheid.

Totaal online gezondheidsactiviteiten

Het onderzoek ‘ICT-gebruik van huishoudens en personen’ van het CBS wordt jaarlijks van april tot juli gehouden. In 2021 deden ongeveer 6 duizend mensen mee. Bijna drie kwart van de bevolking van 12 jaar of ouder zocht vorig jaar online naar informatie over gezondheid en leefstijl. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om informatie over ziekten, voeding of beweging. Dit percentage is niet veranderd ten opzichte van 2020.

Online eigen medische gegevens inzien

Een derde gaf aan medische gegevens van henzelf of gezinsleden online te hebben bekeken. Een jaar eerder was dat nog 18 procent. Ook heeft een derde online diensten van de huisarts of het gezondheidscentrum gebruikt. Het gaat hier bijvoorbeeld om een online consult of het aanvragen van een herhaalrecept. Een jaar eerder was dat een kwart.

Medicijnen op internet kopen

Mensen kopen ook vaker medicijnen op internet. In 2020 kocht 14 procent online medicijnen, een jaar later was dit 18 procent. Verder gaf 6 procent aan vorig jaar gezondheids- of sportapps te hebben gekocht.

Sterke toename online zoeken gezondheidsinformatie bij 75-plussers

Vooral 25- tot 45-jarigen zochten in 2021 online naar informatie over gezondheid; 83 procent van de personen in deze leeftijdsgroep had dit vorig jaar gedaan. 75-plussers zochten het minst vaak naar informatie op internet. Wel is er een sterke toename bij deze groep; vorig jaar zocht bijna de helft van de 75-plussers online naar gezondheidsinformatie, een jaar eerder was dat 39 procent.