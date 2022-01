Automobilist ramt boom op Mussel-A-Kanaal Oostzijde en raakt gewond

Op de Mussel-A-Kanaal Oostzijde in het Groningse Mussel is woensdagavond een automobilist tegen een boom gereden. De man is daarbij gewond geraakt.

Ziekenhuis

De automobilist is eerst onderzocht in de ambulance en vervolgens meegenomen naar het ziekenhuis. Hoe het ongeval kon ontstaan is niet bekend. De weg is tijdelijk afgesloten geweest voor het onderzoek en de berging van het zwaar beschadigde voertuig.