Vrouw (77) omgekomen bij fataal verkeersongeval Alkmaar

Bij een ernstig verkeersongeval in Alkmaar woensdagavond tussen twee personenauto's, is een 77-jarige vrouw uit Heiloo om het leven gekomen. 'Haar bijrijder een 84-jarige vrouw eveneens uit Heiloo, raakte zwaargewond en is overgebracht naar het ziekenhuis', zo meldt de politie donderdag.

Aanhouding 24-jarige man uit Alkmaar

'Het fatale verkeersongeval vond plaats op de kruising van de Vondelstraat en de Arcadialaan. De politie heeft een 24-jarige man uit Alkmaar aangehouden', aldus de politie.

Beknelling

Omstreeks 22.50 uur kreeg de politie een melding van een verkeersongeval in de Vondelstraat. Twee personenauto’s waren met elkaar in botsing gekomen. Toen agenten arriveerden bleek dat in één van twee auto’s twee personen zaten waarvan een persoon bekneld zat.

Overleden

Na bevrijding uit de auto werd getracht de bestuurster met spoed per ambulance naar het ziekenhuis te vervoeren. De 77-jarige vrouw overleed niet veel later. De andere inzittende is met ernstig letsel overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de andere auto, een 24-jarige man uit Alkmaar, is aangehouden. Zijn rijbewijs is ingevorderd en hij zit vast voor verhoor.

Onderzoek VOA

De verkeersongevallenanalyse (VOA) onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Voor het onderzoek is de politie nog op zoek naar meer getuigen en mogelijk door dashcams gemaakte beelden.