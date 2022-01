Zes aanhoudingen voor schietincidenten in Rotterdam

De eerste beschieting op een bedrijfspand aan de Vierambachtsstraat vond plaats op 14 december 04.30 uur. De volgende dag was het raak op de Westblaak waar om 04.20 uur een restaurant werd beschoten. Dit pand was op 16 december om 02.30 uur wederom doelwit. Op 17 december om 02.00 uur werd het bedrijfspand aan de Vierambachtsstraat nogmaals beschoten. In alle gevallen vielen er geen gewonden.

Uit onderzoek bleek dat de zaken met elkaar in verband stonden. In de loop van vorige week en deze week werden in totaal 6 verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietincidenten. Het betreft mannen van 17, 3 van 19 en 50 jaar uit Amsterdam en een 56-jarige man uit Utrecht. Vijf verdachten blijven voorlopig vastzitten. Een 56-jarige Utrechter is op vrije voeten gesteld, maar blijft wel verdachte in het onderzoek.