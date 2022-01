Geen schaatsweer verwacht deze winter door poolwervel

Laat je schaatsen maar in het vet, want een winter, net als vorig jaar rond deze tijd, lijkt niet meer te komen.

Liet de winter zich zien rond de kerstdagen, maar sindsdien is echte kou uitgebleven. Een krachtige poolwervel heeft de kans op winterkou na de kerstdagen verkleind. Dit is in lijn met recent onderzoek waaruit blijkt dat een krachtige poolwervel vaak samengaat met aanvoer van zachte lucht uit het westen in de daaropvolgende weken. Omdat de poolwervel nog wel even krachtig blijft, is winterkou ook de komende twee weken onwaarschijnlijk.