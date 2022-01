Aanhoudingen na steekincident in woning in Delfzijl

De politie heeft vrijdag twee mannen van 23 jaar uit Delfzijl aangehouden, die worden verdacht van mogelijke betrokkenheid bij een steekincident in een woning aan de Kustweg in Delfzijl. Bij dat incident is een 31-jarige man uit Delfzijl gewond geraakt.