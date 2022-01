VS stuurt troepen naar Oost-Europa

De VS gaat troepen naar Navo-landen in Oost-Europa sturen vanwege de crisis rond Oekraïne. Om hoeveel militairen het gaat is niet bekend. Maar volgens Biden zullen het er niet ''teveel zijn''. Dat zei de president na een toespraak in de stad Philadelphia.

De Amerikanen dreigden gisteren ook opnieuw met sancties tegen 'hooggeplaatste personen' als Rusland besluit om Oekraïne binnen te vallen. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov zei eerder nog geen plannen te hebben om een oorlog te beginnen met de Oekraïne. Ook zei hij dat Moskou bereid is verder te onderhandelen met het Westen.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie stelde eerder al 8500 militairen in staat van paraatheid voor uitzending naar Oost-Europa. Deze troepen verblijven op dit moment elders. De troepen kunnen op korte termijn in actie komen. Ook de NAVO maakte begin deze week bekend troepen te sturen naar het oosten. Zowel de NAVO als de VS willen snel kunnen reageren mochten de Russen de Oekraïne binnenvallen.

Sinds de eerste Russische inval in Oekraïne en de illegale annexatie van de Krim door Poetin in 2014, hebben de Verenigde Staten meer dan $ 2,7 miljard aan veiligheidshulp toegezegd aan Oekraïne. Een zending is vandaag aangekomen in Oekraïne, zei Austin. Het Oekraïense leger heeft ongeveer 150.000 manschappen in actieve dienst en een groter aantal reservisten.