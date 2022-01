Manifestatie tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag

Onder de naam ‘No Blame, But Change’ is er op het Museumplein in Amsterdam een manifestatie tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Aanleiding is de gebeurtenissen rond The Voice of Holland.

Volgens AT5 zou de demonstratie eerst gehouden worden op De Dam, alleen door de grote opkomst is de demonstratie verplaatst naar het Museumplein. Hier spraken onder andere Karin Bloemen, Dagmar Oudshoorn van Amnesty International en advocaat Richard Korver de menigte toe.

Tegenover de Stadsomroep zegt initiatiefneemster Mandy Sleijpen: ‘Het gebeurt iedere dag: op het werk, op straat, in families. Het is heel belangrijk dat we een stem laten horen met slachtoffers, maar ook met mensen die er verstand van hebben. Dat we laten zien dat we niet alleen zijn en het probleem groter is dan we denken.’