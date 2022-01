KNMI waarschuwt voor zeer zware windstoten maandag (code oranje)

Vanaf het einde van komende nacht komen er in het westen en noordwesten zware windstoten voor, die zich in de loop van maandagochtend over het hele land uitbreiden. Het KNMI heeft vanavond code oranje afgegeven.

De windstoten komen uit een noordwestelijke richting. Met name in de tweede helft van de ochtend heeft de noordwestelijke helft van het land te maken met zware windstoten van 90-100 km/uur. In het (noord)westelijk kustgebied, mogelijk ook rondom het IJsselmeer, komen dan zeer zware windstoten van 100-110 km/uur voor. Dieper landinwaarts worden zware windstoten van 75-90 uur verwacht. Met name het verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden. Maandagmiddag nemen de windstoten geleidelijk weer af.