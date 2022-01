KNMI: Maandag zeer zware windstoten

In de loop van de maandagochtend breidt het gebied zich uit over heel Nederland. De windstoten komen uit een noordwestelijke richting. Zeker in de tweede helft van de ochtend heeft het noodwesten te maken met zware windstoten van 90-100 km/uur. In het (noord)westelijk kustgebied en rond het IJsselmeer kunnen windsnelheden van 100-110 km/uur worden bereikt. Landinwaarts worden windstoten van 75-90 km/uur verwacht.

De windstoten nemen in de loop van de middag geleidelijk weer af.