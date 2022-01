Drietal aangehouden na melding van schietpartij

Drie mannen (18, 18 en 19 jaar oud) uit Apeldoorn zijn aan de Graaf Engelbrechtlaan in Breda aangehouden. Ze zouden betrokken zijn geweest bij een mogelijke schietpartij in de Molenstraat in Roosendaal.

De politie kreeg zaterdag 30 januari rond 4.30 uur een melding dat er aan de Molenstraat geschoten zou zijn op een feestje in een appartement. Het bleek dat daar mogelijk drie mannen bij waren betrokken. Bij de schietpartij raakte niemand gewond. De drie verdachten konden in Breda worden opgespoord en werden met de auto waar ze in zaten aan de kant gezet en doormiddel van de Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachten (BTGV) uit de auto gehaald en aangehouden. Wat er precies gebeurd is wordt onderzocht. Het drietal is ingesloten en hun auto is in beslag genomen.