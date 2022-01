Prinses Beatrix viert vandaag haar 84ste verjaardag

Prinses Beatrix viert vandaag haar 84ste verjaardag. Beatrix werd op 31 januari 1938 geboren in Baarn en is het oudste kind uit het huwelijk van koningin Juliana en prins Bernhard.

De prinses was van 1980 tot en met 2013 koningin van Nederland. Tijdens haar koningschap bracht Beatrix 54 staatsbezoeken. Drie dagen na terugkomst van haar laatste staatsbezoek, aan Singapore, kondigde zij haar troonsafstand aan, waarna haar zoon Willem-Alexander haar opvolgde.

Beatrix heeft een warme belangstelling voor kunst. Jaarlijks reikte zij de koninklijke subsidies voor jonge kunstenaars uit. In 2000 richtte Beatrix als gastconservator een tentoonstelling in van moderne Nederlandse kunstenaars in het Stedelijk Museum te Amsterdam onder de titel 'De voorstelling. Nederlandse kunst in het stedelijk paleis'. Als hobby boetseert en beeldhouwt zij.

Sinds haar abdicatie voert Beatrix de titels Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau en Prinses van Lippe-Biesterfeld met het predicaat Koninklijke Hoogheid. Sinds 4 februari 2014 woont zij officieel weer in Kasteel Drakensteyn. De redactie en onze lezers wensen de prinses een fijne verjaardag.