Schip zinkende na aanvaring bij IJmuiden

Evacuatie opvarenden

Volgens de Kustwacht gaat het om de schepen Julietta D en de Pechora Star. De situatie aan boord van de Pechora Star is stabiel. De Julietta D maakt water en het evacueren van achttien opvarenden is begonnen met behulp van reddingsboten en een helicopter.

Update 12.40 uur

De Kustwacht meldt dat alle opvarenden van de Julietta D van boord zijn gehaald.

Update 13.30 uur

Onze eerste focus lag op het redden van de opvarenden van de Julietta D. Die zijn van boord. Nu wordt de focus gericht op het stuurloze en drijvende schip. Als daar ontwikkelingen over zijn delen we deze. De Julietta D drijft ongeveer 24 kilometer uit de kust.

Update 12.50 uur

Aan het eind van de ochtend kwamen de schepen Julietta D en Pechora Star in aanvaring met elkaar. Beide schepen lagen ten anker in het ankervak bij IJmuiden. Het anker van het schip Julietta D hield het niet en daardoor kwamen ze in aanvaring met elkaar. De Juliette D is ongeladen. De Pechora Star is verder stabiel, maakt geen water en heeft geen lading verloren. Alle bemanningsleden van de Julietta D zijn van boord gehaald met helikopters. Hierbij heeft de Belgische Kustwacht ook met een helikopter geholpen.