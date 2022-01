Politie houdt verdachte aan voor ontucht met minderjarigen

De man kwam in beeld nadat er aangifte tegen hem was gedaan. Inmiddels is hij voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft besloten dat het voorarrest van de verdachte verlengd wordt met veertien dagen.

Impact

Een zedenzaak is enorm ingrijpend en impactvol voor slachtoffers. Zedenrechercheurs hebben een specifieke opleiding gevolgd om slachtoffers en verdachten van dit soort misdrijven te verhoren. Zij zijn zich ook zeer bewust van de impact op slachtoffers. Uit privacyoverwegingen wordt er op dit moment geen verdere woordvoering gedaan.