Politieagent vervolgd voor dodelijk schot bij Delftse coffeeshop

De politieagent die in de nacht van 7 op 8 oktober 2018 in Delft betrokken was bij een schietincident wordt alsnog vervolgd. Het gerechtshof Amsterdam heeft dat op 31 januari 2022 beslist. Het Openbaar Ministerie (OM) oordeelde eerder dat er geen grond was om de politieambtenaar te vervolgen. Daarop dienden nabestaanden van het overleden slachtoffer een klacht in op grond van artikel 12 Wetboek van Strafvordering.

Schietincident

In de nacht van 7 op 8 oktober 2018 reden twee personen op een scooter naar coffeeshop The Game in de Breestraat in Delft. De bijrijder stapte af en ging voor de coffeeshop staan. De politieman zag dat de bijrijder een wapen trok, riep hem aan en vuurde een aantal schoten af in zijn richting. De berijders van de scooter wisten te ontkomen. Even later werd de bijrijder met een schotwond bij het ziekenhuis gebracht, waar hij kort daarna overleed.

Beslissing tot niet vervolgen door OM en klacht daartegen door nabestaanden

Het OM concludeerde naar aanleiding van een onderzoek van de Rijksrecherche dat het handelen van de politieagent gerechtvaardigd was, omdat hij dacht dat de bijrijder een doorgeladen vuurwapen op hem richtte en zou gaan schieten. De politieagent was volgens het OM bevoegd om te schieten om de vuurwapengevaarlijke verdachte aan te houden. Daarom besloot het OM niet te vervolgen.

De nabestaanden van de overleden bijrijder zijn van mening dat de politieagent anders had kunnen en moeten handelen. Daarom dienden zij bij het gerechtshof een klacht in om vervolging van de politieagent te vragen.

Beoordeling door strafrechter

Het gerechtshof is van oordeel dat de feiten en omstandigheden in deze zaak zo complex zijn dat een zorgvuldige inhoudelijke beoordeling door de strafrechter op haar plaats is. De strafrechter is bij uitstek degene die kan beoordelen of het handelen van de politieagent al dan niet gerechtvaardigd was.