Politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding in Rotterdam

Maandagavond vond in Rotterdam een ruzie plaats waarbij geprobeerd is te steken met een mes. Een verdachte is aangehouden. De politie is op zoek naar getuigen.

Rond 22.15 uur kwam de melding van een steekincident binnen. Politie en ambulance waren snel in de Spaanse Polder. Daar troffen ze het slachtoffer gewond aan, echter was hij niet gewond geraakt door steken van een mes. Hij is voor zijn verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Agenten startten een onderzoek en al snel bleek dat een ruzie had plaatsgevonden. Ten tijde van het onderzoek kregen de agenten ook informatie over een mogelijk vuurwapen. Dat was de reden om een benaderingstechniek voor gevaarlijke verdachten (BTGV) in te zetten. De verdachte, een 22-jarige man uit Rotterdam, werkte niet mee en daarom loste de politie een waarschuwingsschot. Daarna kon hij worden aangehouden. Er is vooralsnog geen vuurwapen gevonden.