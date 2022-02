Alle trends op het gebied van tuinmeubelen in 2022

Nu het in huis een stuk aangenamer vertoeven is dan buiten is het een goed idee om alvast tuinideeën op te doen voor het komende tuinseizoen. Om je alvast wat inspiratie te geven hebben we de opvallendste trends op het gebied van tuinmeubelen voor je op een rijtje gezet:

Retrostijl

De hang naar het verleden zagen we al terug in de nieuwe woontrends voor binnenshuis en zien we nu ook in het tuinmeubelenaanbod. Vrolijke tuinsets met een knipoog naar weleer, maar met een moderne twist, zorgen voor een nostalgische sfeer in je tuin. Luxe tuinstoelen met een retro finish worden voornamelijk in zachte kleuren uitgevoerd. Vooral zacht groene tinten, en de kleur geel spelen hierbij de hoofdrol. Ook luxueus ogend witte en donkergrijze tuinmeubelen passen hier prima bij.

Zacht pastel

Zoet en lief dat is waar deze trend op tuinmeubelgebied voor staat. We lijken massaal op zoek te zijn naar comfort en zachtheid. Pasteltinten doen het nu dan ook erg goed. Vooral pastelblauw en zacht roze zijn bij tuinsets favoriet. Deze kleuren doen denken aan baby’s en staan voor alles wat schattig en aandoenlijk is. De kleuren stralen rust en knusheid uit, iets dat je toch zeker in je tuin aan wilt treffen. Tijd voor ontspanning.

Krukjes hype

Onze behoefte aan het gezelschap van vrienden en familie was nog nooit zo groot als nu. Zodra het kan ontvangen we iedereen met open armen. Voor zulke momenten in de tuin zijn tuinkrukken erg handig. Bovendien zijn ze nu in de meest trendy kleuren te verkrijgen. Tuinkrukjes zijn overal te plaatsen en gemakkelijk op te bergen. Het is verstandig om tuinkrukken te kiezen die tegen een stootje kunnen. Kies bij voorkeur voor lichtgewicht krukjes van weerbestendig materiaal. Heb je er aardig wat nodig let er dan op dat de krukjes stapelbaar zijn, zodat je ze gemakkelijk op kunt bergen.

Tafeltjes voor comfort

Naast de trendy tuinkrukken zijn ook bijzettafeltjes helemaal van nu. Een inkoper van Latour Tuinmeubelen vertelt hierover: “Eigenlijk zou je er meerdere in je tuin moeten zetten. In combinatie met krukjes creëer je zo voordelig, vlot en gemakkelijk de leukste zithoekjes in je tuin, dakterras of op het balkon. Plaats er bijvoorbeeld eens een mooie pot met bloeiende planten op voor nog meer sfeer in je tuin. Heb je een keer meer tafelruimte nodig op het terras tijdens een barbecue of tuinfeest dan heb je dat met de bijzettafeltjes zo geregeld.”

Een tuintafeltje is ook erg prettig om naast je tuinstoel of ligbed te zetten. Handig om een hapje en een drankje op te plaatsen. Maar ook voor je zonnebrandcrème, mobiele telefoon en dergelijke.

Een natuurlijke look

Gezonder leven en duurzaam zijn termen die je vaak hoort en ons bewust maken van wat echt belangrijk is. De tuin brengt ons dichter bij de natuur en niets is gezonder voor ons dan het buitenleven. Dat terug naar de natuur gevoel wordt ook steeds meer vertaald naar de tuinmeubelen. Een opvallende trend is de houtlook details die verwerkt worden in de nieuwste parasols, stoelleuningen en dergelijke. Omdat de natuur steeds belangrijker wordt is er voor deze trend gekozen voor duurzaam materiaal met een houtlook en worden bomen gespaard.