'Ernstig overgewicht kost jaarlijks 11.500 euro per persoon'

50% van de Nederlandse volwassenen heeft overgewicht, 14% daarvan heeft obesitas. De totale kosten van overgewicht en obesitas bij volwassenen in Nederland is bijna €11.500 per volwassene met overgewicht/obesitas per jaar. Dit leidt tot een totale kostenpost voor Nederland van ruim €79 miljard per jaar.