Politie: Cocaïnevondst mogelijk scenario explosie bedrijf Nieuwegein

Het onderzoek kreeg recentelijk een bijzondere wending. Er is een relatie met een grote hoeveelheid drugs die in Antwerpen begin augustus werd ontdekt.

Nader onderzoek naar het incident met de brandbom in Nieuwegein heeft namelijk uitgewezen dat dit incident vermoedelijk gerelateerd is aan de vondst van ongeveer 3.500 kilo cocaïne in een container bananen uit Columbia door de politie in Antwerpen begin augustus. De Belgische politie nam de hoeveelheid cocaïne in beslag, waarna de importeur de bananen heeft door geleverd aan het betreffende bedrijf in Nieuwegein. Uit onderzoek is er een zeer reëel scenario naar voren gekomen dat de cocaïne handelaren hebben gedacht dat de cocaïne zou zijn door geleverd aan het bedrijf in Nieuwegein. Dit is echter een misvatting aangezien de inbeslaggenomen partij cocaïne direct na aantreffen door de Belgische autoriteiten is vernietigd. De politie zet het onderzoek voort.