Particulier huren: handige tips om snel een nieuwe woning te vinden

Als je op zoek bent naar een huurwoning kun je alle hulp tegenwoordig wel gebruiken. De concurrentie voor elke woning is enorm en de prijzen liegen er niet om. Vooral als je in de markt bent voor particulier huren of een huis in de vrije sector ben je erg afhankelijk van geluk en connecties. Maar geen zorgen: wij helpen je op weg.

Wat is particulier huren?

In Nederland is er een onderscheid tussen sociale huur en huren in de vrije sector. De sociale huurwoningen vallen onder een woningcorporatie. Deze woningen voldoen aan een maximale huurgrens en voor deze woningen kan doorgaans huursubsidie worden aangevraagd. Voor een sociale huurwoning kan men zich inschrijven en verdeling van de woningen gebeurd op basis van inschrijftijd, loting of urgentie.

In de vrije sector hebben huurwoningen geen maximale huurprijs en huurtoeslag is dan ook meestal niet mogelijk. De woningen in de vrije sector kunnen worden aangeboden door een woningcorporatie of woningbouwvereniging, maar ook door particulieren. De toewijzing van de woning gebeurt doorgaans op basis van loting, reactiesnelheid, compatibiliteit en persoonlijke voorkeur. Een groot verschil dus met sociale huurwoningen.

Tips voor particulier huren

Als je op zoek gaat naar een huurwoning in de vrije sector zul je ongetwijfeld enkele vragen hebben. Een nieuwe woning vinden is al uitdagend, maar als je geen ervaring hebt met particulier huren komt er veel op je af. Daarom geven wij enkele tips om je goed op weg te helpen.

1. Schrijf je in als woningzoekende

Om jouw kansen op een woning aanzienlijk te vergroten kun jij je inschrijven als woningzoekende. Door je in te schrijven bij een woningzoekmachine als Huurstunt krijg je continu een actueel overzicht van de beschikbare woningen in de vrije sector. Zo ben je goed op de hoogte van het aanbod en kun je snel reageren.

2. Schakel je netwerk in

Het voordeel van particulier huren is dat de toewijzingen van woningen niet per se hoeven te verlopen via officiële kanalen. Zo is het ook prima mogelijk om via via aan een nieuwe woning te komen. Vertel dus zoveel mogelijk vrienden, collega’s en familieleden dat je op zoek bent naar een woning. Misschien heeft iemand wel de gouden tip voor je.

3. Meld je aan voor alerts

Veel woningzoekmachines bieden een mogelijkheid aan tot alerts. Door je hiervoor in te schrijven ontvang je altijd als eerste updates over nieuw huuraanbod. Zo blijf je continu op de hoogte van beschikbare huurhuizen en kun je snel reageren en jouw kansen aanzienlijk vergroten.