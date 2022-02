Voetgangster (83) na aanrijding in Heerlen overleden

Zaterdagochtend vond een verkeersongeval plaats in Heerlen waarbij een voetgangster en een auto betrokken waren. 'De voetgangster raakte hierbij ernstig gewond en is in de loop van de middag in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden', zo meldt de politie zaterdagavond.