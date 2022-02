Defensie draagt verder bij aan versterking NAVO voor inzet bij Oekraïne

Defensie levert een verdere bijdrage aan de versterking van de afschrikking en de verdediging van de NAVO. Dat hebben de ministers Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) en Kajsa Ollongren (Defensie) geschreven in een brief aan de Kamer.

De-escalatie spanningen grens Oekraïne en Rusland

De bijdragen maken deel uit van een gebalanceerd internationaal pakket aan preventieve militaire en niet-militaire maatregelen. Deze zijn gericht op de-escalatie van de spanningen aan de grens tussen Rusland en Oekraïne en versterking van de afschrikking en verdediging van de NAVO.

Militaire goederen

Bij Nederland ligt ook een verzoek voor de levering van militaire goederen. Defensie inventariseert op het moment welke goederen Nederland zou kunnen leveren. Vervolgens zullen eventuele leveringen zorgvuldig getoetst worden aan de Europese criteria voor wapenexportcontrole.

Bijdrage Defensie aan NAVO

Het gaat om een duikteam van de Explosieven Opruimingsdienst, varende role-2 capaciteit (vergelijkbaar met een veldhospitaal), en het fregat Zr.Ms. Van Amstel. De eenheden kunnen worden ingezet als de Noord-Atlantische Raad (NAR) hiertoe besluit. Zij maken dan deel uit van de Very High Readiness Joint Task Force (VJTF). Dit is de flitsmacht van de NAVO.

Ziekenhuis aan boord Zr.Ms. Rotterdam

De role-2 capaciteit is beschikbaar aan boord van Zr.Ms. Rotterdam. Het gaat om een ziekenhuis met chirurgische en beperkte intensive care-capaciteit. Ook stelt het kabinet extra inlichtingencapaciteit beschikbaar voor de NAVO.

F-35’s naar Bulgarije

In april en mei worden vanuit Bulgarije 2 F-35 jachtvliegtuigen ingezet, inclusief ondersteunend personeel. De vliegtuigen voeren dan zogeheten Quick Reaction Alert-taken uit. Het is de eerste keer dat Defensie de F-35 inzet.

Amfibisch transportschip Zr.Ms. Rotterdam

Het amfibisch transportschip Zr.Ms. Rotterdam vaart al met landingsvaartuigen binnen de Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1). Dit is een van de 4 permanente maritieme reactiemachten van de NAVO. Nederland voert hier dit jaar het commando over. Zr.Ms. Van Amstel is inmiddels vertrokken om deze reactiemacht te versterken en na vertrek van de Rotterdam, Nederland hierin te vertegenwoordigen. Eerder meldde Defensie al dat de landmacht 2 teams paraat heeft voor psychological operations and human intelligence.