Flinke verschillen prijsstijging koffie

De prijs voor koffie in de supermarkt steeg afgelopen jaar gemiddeld met 14%. Maar de stijging verschilt flink per merk en supermarkt. Dat blijkt uit een prijspeiling van de Consumentenbond.

De Consumentenbond peilde de prijs van 80 koffieproducten bij 12 supermarkten en 1 online aanbieder. Voor de bekende koffiemerken zijn consumenten het goedkoopst uit bij Dirk en Vomar. De koffie is er 6% goedkoper dan gemiddeld. Koffiespeciaalwinkel Koffievoordeel.nl is het duurst. En die webwinkel noemt zichzelf 'de voordeligste koffiewinkel van Nederland'. De prijs ligt 12% hoger dan het gemiddelde.

Gestegen koffieprijs

De laatste week van januari gingen de prijzen het hardst omhoog. De prijsstijging komt onder meer door droogte en onverwachte vorst in Brazilië. Maar ook door de hogere prijzen van brandstoffen. Tussen februari 2021 en februari 2022 stegen de prijzen het meest van: Nescafé Dolce Gusto (24%), Douwe Egberts Aroma Rood snelfilterkoffie (20%) en Senseo koffiepads (15%). Koffie uit het buitenland steeg minder. Zo steeg Lavazza met 8% en Segafredo met 5%.

Bespaar met aanbiedingen

Consumenten kunnen veel besparen door koffie in de aanbieding te kopen. Bekende merken zijn elke 2 of 3 maanden wel ergens in de aanbieding. Zoals Douwe Egberts, Senseo en Lavazza. De prijs ligt dan gemiddeld 25% lager.