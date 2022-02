Verkeersongeval met dodelijk afloop in Soest

Een 52-jarge inwoonster uit Soest overleed zondag 6 februari aan de verwondingen die zij eerder opliep bij een verkeersongeval op de Dalweg in Soest.

Het slachtoffer liep die avond met haar 55-jarige echtgenoot over de Dalweg. Op het moment dat zij de Dalweg wilden oversteken, werden zij aangereden door een 25-jarige automobilist uit Soest. Beide slachtoffers werden overgebracht naar het ziekenhuis. In het ziekenhuis is het 52-jarige slachtoffer aan haar verwondingen overleden. De Forensische Opsporing Verkeer en het Opsporingsteam Verkeer doen onderzoek naar de toedracht van dit ongeval.