Verdachte oorlogsmisdrijven Suriname blijft langer vast

De man, een Nederlander geboren in Suriname, werd in oktober vorig jaar aangehouden in Amsterdam. Onderzoek van het Team Internationale Misdrijven wees erop dat hij in 1987 vermoedelijk meerdere burgers heeft vermoord.

Burgerdoden

De man zou ten tijde van de Binnenlandse Oorlog bij het Nationaal Leger van Suriname hebben gezeten. Dat leger vocht onder leiding van Desi Bouterse tussen 1986 en 1992 tegen het zogeheten Junglecommando van Ronnie Brunswijk. Hierbij vielen honderden burgerdoden. De verdenking is dat de verdachte in de omgeving van Brownsweg in het Brokopondogebied meerdere burgers heeft gedood.

Het doden van mensen die niet (meer) aan de strijd deelnemen, geldt als een oorlogsmisdrijf en verjaart niet. Verdachten die de Nederlandse nationaliteit hebben of zich in Nederland bevinden, kunnen hier voor de rechter gebracht worden. Gezien de ernst van de verdenkingen, verwierp de rechtbank het verzoek van de advocaat van de verdachte om het onderzoek in vrijheid af te wachten.

Amnestieregeling

De advocaat van de verdachte deed beroep op de destijds in Suriname afgekondigde amnestieregeling. Hij gaf aan dat op grond van deze regeling de verdachte niet vervolgd mag worden. De rechtbank oordeelde dat alleen in uitzonderlijke gevallen een buitenlandse amnestieregeling het recht op vervolging in Nederland in de weg kan staan. Van een dergelijke uitzondering is in deze zaak geen sprake, aldus de rechtbank. Het verweer werd verworpen.

Getuigen gezocht

Het onderzoek van het Openbaar Ministerie in deze zaak is in volle gang. Er zijn inmiddels meerdere getuigen gehoord. Voor dit onderzoek zoekt de politie nog meer informatie. Het gaat met name om verklaringen over de zogeheten ‘zuiveringsacties’ in het Brokopondogebied, in de omgeving van Brownsweg medio 1987. In dit gebied voerde het Surinaamse Nationaal Leger acties uit waarbij burgers om het leven zijn gebracht. Informatie die hier van toepassing op is en die relevant kan zijn voor het onderzoek, kunt u delen met het Team Internationale Misdrijven van de Landelijke Recherche via warcrimes@politie.nl.

In november 2021 werd een getuigenoproep gedaan in het opsporingsprogramma Bureau 020. Daarin liet politie weten op zoek te zijn naar een getuige die in 2016 de verdachte aansprak. Hij herkende de verdachte als degene die familieleden van hem heeft doodgeschoten tijdens de zuiveringsacties in het Brokopondogebied in 1987. Deze mogelijk belangrijke getuige is nog niet gevonden.