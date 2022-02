Nieuwe F1 auto Max Verstappen

Opvallend aan de nieuwe F1 zijn de veel grotere wielen, van 13 naar 18 inch. Maar ook de vloer, de vleugels, de nieuwe Pirelli-banden, heel veel is aangepakt.

Max Verstappen zei: “Ik voel me opgeladen en klaar om weer te gaan rijden, ik voel me goed en het is belangrijk dat je je fysiek zo goed mogelijk voorbereidt, vooral wanneer dingen veranderen door de opschudding in de reglementen. Wat de auto betreft, weten we niet precies wat we kunnen verwachten, dus ik ben opgewonden om te zien hoe de auto zich voor het eerst op het circuit gedraagt. De grootste aanpassing dit seizoen zullen de nieuwe reglementen zijn, we zullen wat tijd nodig hebben om aan de auto te wennen, het is niet alsof je er zomaar in springt en het is een upgrade van vorig jaar. De rest is vrij eenvoudig, ik voel geen extra druk dit seizoen, ik zal gewoon doen wat ik altijd doe, omdat ik denk dat er geen reden is om anders te zijn. Nu kan ik gewoon niet wachten op dat eerste moment als ik in de RB18 uit de pitlane rijd.”