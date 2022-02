Meerdere meldingen gaslucht door werkzaamheden bij Gasunie Boxtel

Donderdagochtend omstreeks 09.15 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een gaslucht aan Het Schild in Boxtel. Men rook daar een stevige gaslucht waarop de brandweer werd ingeschakeld.

Meet- en regelstation van de Gasunie

Deze kwam ter plaatse, maar al snel werd duidelijk dat Het Schild niet de plek was waar de gaslucht vandaan kwam. Men zette koers naar de Essche Heike, waar een meet- en regelstation van de Gasunie zit gevestigd. De Gasunie is hier bezig met werkzaamheden, volgens een Officier van Dienst van de brandweer is dat de oorzaak geweest van de geroken gaslucht.

Wind heeft gaslucht verspreid

Door de wind is deze gaslucht verspreid over de gemeente, waardoor elders ook de lucht geroken werd. Er zouden meerdere meldingen gedaan zijn door inwoners. De Officier van Dienst laat weten dat de communicatie omtrent de werkzaamheden bij de Essche Heike zal worden uitgebreid. Naast een tankautospuit en een Officier van Dienst kwam ook een Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) ter plaatse.