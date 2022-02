Douane en politie vinden 2100 kilo cocaïne tussen lading mango's

De verdovende middelen waren verstopt in grote balen tussen een lading mango’s. De container, afkomstig uit Peru, was aangekomen in de Rotterdamse haven en had als eindbestemming een bedrijf in Duitsland. Het bedrijf in het Westland heeft niets met de verdovende middelen te maken.