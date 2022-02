Theaters, bioscopen en horecagelegenheden mogen langer open

Het kabinet wil meer gaan versoepelen. Het is daarbij voornemens om meer ruimte te geven aan de samenleving, onder andere door ruimere sluitingstijden en het ophogen van het maximum aantal mensen in publieke ruimtes als theaters, bioscopen en horecagelegenheden.

Het kabinet heeft aan het OMT gevraagd of het mogelijk is de 1,5 meterregel per 25 februari te schrappen. Ook het thuiswerkadvies gaat verdwijnen.

Op vrijdag 11 februari zal het OMT-advies uitbrengen over deze voorgenomen maatregelen. Dat kan vervolgens nog leiden tot aanpassingen. Definitieve besluitvorming vindt daarna op dinsdagochtend plaats binnen het kabinet. De minister heeft gekozen voor het eerder versturen van deze regeling, om te zorgen dat na deze besluitvorming de versoepelingen zo snel mogelijk in kunnen gaan.