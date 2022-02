Meerdere aanhouding na steekincidenten in Dordrecht

Vrijdagnacht hebben er twee steekincidenten plaatsgevonden aan de Dr. L.L. Zamenhoflaan en op het Koningspleinhof. Hierbij zijn er meerdere personen gewond geraakt. De incidenten hebben met elkaar te maken, maar de toedracht hiervoor wordt door de politie onderzocht. Er zijn in totaal vijf personen aangehouden. Het onderzoek is in volle gang.