Vrouw overleden na steekincident in woning

Zaterdagavond is de bewoonster van een woning aan de Varviksingel in Enschede overleden na een steekincident. Het incident vond plaats in de relationele sfeer. De politie heeft een man uit Enschede aangehouden.

De politie kreeg rond 20.00 uur een melding binnen over een incident in een woning waarbij een vrouw gewond was geraakt. Er is nog geprobeerd om de vrouw te reanimeren, maar dat mocht helaas niet meer baten. De politie is meteen een onderzoek gestart. Het onderzoek leidde naar een verdachte. Deze is aangehouden bij een woning aan het Baurichter en overgebracht naar het arrestantencentrum in Borne.