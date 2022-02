Automobilist gewond na botsing tegen boom in Stadkanaal

Op de Sportparklaan in Stadskanaal is aan het begin van de maandagmiddag een auto tegen een boom gereden.

Ziekenhuis

De bestuurder van de auto is door het ambulancepersoneel uit de auto gehaald en voor nader onderzoek in de ambulance gebracht. Na onderzoek is de bestuurder met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Het betrof een eenzijdig ongeval, de oorzaak is niet bekend.