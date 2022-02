Nederlanders zijn sinds de coronacrisis massaal gaan beleggen

Gemiddeld één op de vijf huishoudens belegt

Steeds vaker kiest de ‘gewone’ Nederlander voor het investeren in CFD, aandelen, fondsen en crypto. Uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) belegt nu gemiddeld één op de vijf huishoudens in Nederland. In vergelijking met 2019 is dat een stijging van 11%.

Corona als grootste reden voor beleggen

Hoewel de uitbraak van corona in februari 2020 zorgde voor een flinke daling op de koersen bleek het erna dé manier te zijn om eventueel wat extra geld te verdienen. Corona zorgde er namelijk tijdelijk voor dat de wereldwijde economie instortte; vooral toen er nog veel onzekerheid was over COVID-19 en de gevolgen ervan. Veel grote investeerders en ondernemers besloten toen te gaan investeren in de cryptomarkt, omdat deze markt niet afhankelijk is van hoe goed het met de economie gaat. De economie en de aandelenmarkt herstelde zich echter sneller dan verwacht door de komst van vaccins en steunpakketten van overheden en centrale banken.

Dat bleef niet onopgemerkt bij de investeerders, ondernemers en zelfs de ‘gewone’ Nederlanders. Tel daarbij op dat de gemiddelde Nederlander door de lockdowns meer geld en tijd beschikbaar had en je hebt een ideale combinatie voor het beginnen met beleggen. Door deze combinatie zijn er inmiddels meer dan 160.000 beginners op de aandelenmarkt te vinden. Zij handelen in CFD via Plus500, diverse aandelen en obligaties of crypto via bekende platformen zoals Bitvavo. Door deze toegankelijkheid en het gemak waarmee je je investeringen gewoon vanuit huis bij kunt houden, is beleggen tegenwoordig ineens voor iedereen mogelijk geworden.

De meeste nieuwe beleggers zijn jongeren

Uit datzelfde onderzoek van AFM blijkt dat het met name jongeren zijn die een gokje wagen op de aandelen- of cryptomarkt. De grootste reden daarvoor is duidelijk: het opbouwen van vermogen. Wanneer je spaargeld anno 2022 op de bank zet, krijg je er amper tot niks voor terug. Bij de echt grote bedragen moet je zelfs geld betalen om je geld daar te laten staan. Voor jongeren is dit allesbehalve interessant te noemen. Zij zien het liever gebeuren dat ze iets kunnen verdienen met hun spaargeld, waardoor ze steeds vaker voor beleggen kiezen. Daarmee hopen ze een vermogen op te bouwen waar ze nu en later van kunnen profiteren.

Iets minder dan de helft van de jongeren, namelijk 42%, belegt in aandelen, fondsen, obligaties, CFD’s en/of crypto’s. 31% van de jongeren belegt alleen traditioneel, dus in obligaties, CFD’s, fondsen of aandelen. 10% beschikt over alleen crypto. Het is niet heel gek dat juist cryptocurrency zo populair is onder jongeren. Er wordt de laatste jaren namelijk veel reclame gemaakt door influencers, sporters en andere bekende mensen om geld te investeren in cryptocurrency. Toch moeten zij, en ieder ander persoon die begint met beleggen, weten dat je alleen moet beleggen met geld dat je kunt missen. Beleggen is namelijk nooit zonder risico’s.

Algemene tips voor het beginnen met beleggen

Zit je er ook over na te denken om te beginnen met beleggen. Dan is er naast alleen beleggen met spaargeld dat je voor nu kunt missen nog een aantal andere tips dat aan te raden is om op te volgen:

- Weet waar je in belegt. Veel mensen, met name jongeren, stappen blindelings in crypto, CFD of aandelen. Wanneer je serieus aan de slag wilt gaan met beleggen, is het nodig om je erin te verdiepen. Op die manier kun je beter investeringen doen die een positief effect hebben op je rendement.

- Er is volop keuze wanneer het om beleggen gaat. Misschien wil je traditioneel beleggen in aandelen of obligaties of beleg je liever in de koers van een beleggingsinstrument. Dat doe je bij een CFD. Investeren in crypto kan natuurlijk ook. Hierbij geldt wederom: verdiep je in datgene waarin je gaat beleggen.

- Je kunt ervoor kiezen om zelf aan de slag te gaan met beleggen of om dit uit te besteden aan een vermogensbeheer. Dat is een expert die verstand heeft van de aandelenmarkt en precies weet wanneer er wel of niet belegd moet worden. Het enige nadeel is dat dit geld kost, maar hierbij moet je weten dat het je ook weer veel geld kan opleveren.

- Beleg altijd voor de langere termijn wanneer je er iets mee wilt verdienen. Laat je hierbij niet leiden door schommelingen op de markt, want die gaan er sowieso komen.

- Zorg tot slot voor een beleggingsplan waarin je alles duidelijk opschrijft: van je beleggingsplan tot de spreiding van je portefeuille.