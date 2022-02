Dode bij steekincident in Lemmer

Bij een steekincident in een woning aan de Sluisweg in Lemmer is dinsdagochtend een man om het leven gekomen. De politie is direct een uitgebreid onderzoek gestart en er zijn twee verdachten aangehouden.

De politie kreeg rond 5:00 uur de melding van een ernstig steekincident. Politie, ambulance en het Mobiel Medisch Team (MMT) kwamen naar het adres van de melding en troffen daar een zwaargewonde man aan. De hulpverlening mocht helaas niet meer baten en het slachtoffer is op de locatie overleden. De politie is direct een uitgebreid onderzoek gestart.

Verdachten aangehouden

De verdachte was toen de hulpdiensten aankwamen niet meer op de locatie van het steekincident aanwezig. Omdat getuigen ons een signalement konden geven is deze via Burgernet gedeeld. Om omstreeks 09:35 heeft de politie een verdachte aangehouden op straat op de Polderdijk in Lemmer. Het gaat om een 36-jarige man uit Lemmer. De man was in het bijzijn van een 36-jarige vrouw uit Lemmer. Zij is ook aangehouden.