GGD Fryslân biedt studenten en zorginstellingen hulp bij schurft

De schurftmijt is de veroorzaker van schurft. Hij zorgt voor enorme jeuk op je huid. De infectieziekte is niet gevaarlijk, maar wel vervelend en vooral zeer besmettelijk. Iedereen kan het krijgen en het gaat niet vanzelf over. GGD Fryslân heeft de laatste jaren veel kennis opgedaan om deze infectieziekte te voorkomen, bestrijden en in te dammen.

Studenten

Schurft komt veel voor onder studenten en is zeer besmettelijk. Een aantal steden in Fryslân en vooral Leeuwarden herbergt studenten uit zowel binnen- als buitenland. Onder hen zijn ook jongeren die hier tijdelijk wonen en/of geen huisarts in de buurt hebben. Voor een snelle diagnose en behandeling van schurft kunnen zij vanaf vandaag op afspraak terecht bij het hoofdkantoor van GGD Fryslân, Harlingertrekweg 58 in Leeuwarden.

Zorginstellingen

In zorginstellingen kan de GGD op verzoek op locatie meer ondersteuning bieden. GGD stelt een diagnose, kijkt samen met de zorginstelling naar de behandeling en geeft advies om verdere verspreiding te voorkomen. Doordat GGD snel een diagnose stelt, daar is specialistische kennis en apparatuur voor nodig, kan de zorginstelling sneller starten met behandelen. Zo kunnen we verdere verspreiding voorkomen.

Een groot aantal huisartsen en dermatologen heeft aangegeven blij te zijn dat GGD Fryslân dit specialistische werk oppakt.