Opel Corsa passeert grens van één miljoen

De Corsa is en blijft daarmee een van de populairste modellen van Opel in Europa, met een stijging van 18% in het aantal registraties in het eerste kwartaal van 2025 ten opzichte van het vorige kwartaal. Inmiddels heeft Opel sinds de introductie van het model in 1982 wereldwijd zo’n 15 miljoen Corsa’s verkocht.

De huidige Opel Corsa staat al vier jaar bovenaan in de verkoopranglijst van het Duitse B-segment en was ook drie jaar op rij (2021-2023) de nummer 1 in het Verenigd Koninkrijk. In landen als Nederland, Noorwegen, Slovenië en Kroatië hoort hij steevast bij de top drie. In Griekenland was de Opel Corsa in 2023 zelfs overall de bestverkochte auto. De Corsa Electric is bovendien bekroond met onder meer de titel ‘Best Electric City Vehicle’ tijdens de Best in Class Awards 2025.