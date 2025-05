100 JAAR GELEDEN ELEKTRIFICEERDE CITROëN PARIJS

Binnen enkele weken werden 250.000 lampjes in zes verschillende kleuren, verbonden door 6.000 meter elektrische kabels, geïnstalleerd op de Eiffeltoren. Toen het licht op 4 juli 1925 werd ontstoken, werden negen verlichte voorstellingen getoond in 40 seconden waaronder arabesken, sterrenregens en kometen, eindigend met de zeven letters C.I.T.R.O.Ë.N. en het dubbele chevron-logo.

André Citroën was het meesterbrein achter het verlichten van de Eiffeltoren tot 1934, waarbij hij zijn installatie elk jaar vernieuwde, trouw aan wat al de filosofie van het merk Citroën was: technologische innovatie centraal stellen en ten dienste stellen van het dagelijks leven. In 1928 bijvoorbeeld, gaven twee verlichte wijzerplaten van 20 meter doorsnede de tijd aan voor de Parijzenaren. In 1934 gaf een gigantische thermometer van 160 meter hoog de omgevingstemperatuur van de stad aan.