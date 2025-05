Amsterdam - 29 april 2025 De compleet nieuwe Citroën C5 Aircross

Met de nieuwe C5 Aircross start Citroën een nieuwe fase in het C‑SUV‑segment, dat in Europa van groot belang is. Dit model maakt alle beloften van de C5 Aircross Concept waar, die in het najaar van 2024 schitterde op de Autosalon van Parijs. De tweede generatie zet in elk opzicht een stap vooruit. Het ontwerp is krachtig en gespierd, maar ook slank en aerodynamisch doordacht. Het comfort stelt een nieuwe norm in het C‑SUV‑segment, met een zeer comfortabel interieur, met veel ruimte op de tweede zitrij en een royale bagageruimte die ongeacht de aandrijving even groot is. Aan boord ervaar je het gevoel van een hightech cocon dankzij o.a. vering voorzien van Progressive Hydraulic Cushions, innovatieve Advanced Comfort‑stoelen en een gebruiksvriendelijk dashboard met groot Waterfall Touchscreen.