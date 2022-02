Explosie slaat gat van 20 cm in raam Amsterdamse woning

In de nacht van maandag op dinsdag heeft een explosief bij een woning aan de Oogststraat in Amsterdam flinke schade aangericht. Dit meldt de politie dinsdag.

Getuigen ontploffing explosief gezocht

'Hoewel er geen gewonden zijn gevallen, is er wel sprake van schade aan de woning in de wijk Betondorp in Amsterdam-Oost. De recherche onderzoekt de achtergronden van de zaak en wil graag spreken met getuigen of mensen die meer informatie hebben', aldus de politie.

Gat van 20 cm in raam met dubbel glas

De bewoners en omwonenden hoorden rond 02.45 uur een harde knal en belden de politie. Door de explosie ontstond in een raam met dubbel glas een gat van ongeveer 20 centimeter. De politie zette het gebied ruim af. Specialisten van Forensische Opsporing (FO) hebben sporenonderzoek verricht.