Vanaf woensdagavond waarschuwing voor storm

Vanaf woensdagavond zijn er in het gehele land zware windstoten mogelijk van 75-90 km/uur, bij buien rond 100 km/uur. De wind komt eerst uit een zuidwestelijke richting, later uit een westelijke richting. In de loop van donderdagmiddag neemt de wind van het zuidwesten uit geleidelijk af.

Vannacht breidt de regen zich weer over het hele land uit, alleen in het noorden is het aanvankelijk nog droog. De minimumtemperatuur loopt uiteen van 5°C in het noorden tot 9°C in het zuiden. De zuidwestenwind is boven land meest matig, langs de kust neemt de wind toe naar vrij krachtig, 5 Bft en langs de westkust naar krachtig of hard, 6 tot 7 Bft.

In de loop van morgenochtend wordt het van het westen uit droog en is misschien de zon nog even te zien. In het oosten zal het pas rond het middaguur droog worden. Vanaf het einde van de middag gaat het van het westen uit weer regenen, in de avond kunnen krijgt de neerslag een buiig karakter waarbij de buien soms fors kunnen uitpakken. De maximumtemperatuur ligt tussen 10°C langs de noordwestkust en in het Waddengebied tot plaatselijk 14°C in het zuiden. De zuidwestenwind neemt in de loop van de ochtend toe naar vrij krachtig tot krachtig, langs de kust en op het IJsselmeer naar hard. Later in de middag en in de avond neemt de wind verder toe naar krachtig boven land en naar hard tot stormachtig langs de kust en op het IJsselmeer. Vanaf het begin van de avond komen er ook zware windstoten voor van 75-90 km/uur, bij buien en aan de kust rond 100 km/uur. (Bron: KNMI)