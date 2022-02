5 voordelen van raamstickers voor bedrijven

Fysiek promotiemateriaal is nog altijd een belangrijk element van de promotionele marketingmix. Er zijn vele promotievormen die verschillende voordelen kunnen bieden voor jouw bedrijf. Misschien wel een van de meest onderschatte vormen van zakelijk promotiemateriaal is de raamsticker. Als je wilt weten hoe je economisch jouw naamsbekendheid kunt vergroten en klanten kunt aantrekken, neem dan snel de volgende 5 voordelen door!

1. Een betaalbare manier om reclame te maken

Raamstickers zijn zeer betaalbaar, wat ze een uitstekende keuze maakt voor raamreclame. Etalagedecoratie kan heel geschikt zijn voor het promoten van kortingen, nieuwe productlanceringen of andere nieuwe informatie. Als je de informatie die je weergeeft niet vaak hoeft te veranderen, zijn raamstickers ook nog eens enorm kostenbesparend.

2. Brengen het merk onder de aandacht

Stickers voor binnen en buiten kunnen een esthetisch merk toevoegen aan een kantoor, lobby of winkelgevel. Ramen zijn een geweldige plek om jouw merk onder de aandacht te brengen en een succesvolle brandingstrategie uit te voeren. In combinatie met andere binnen- en buitenreclame kunnen merkstickers zorgen voor een stijlvolle, professionele etalage die de aandacht weten te trekken.

3 Benadrukken belangrijke, seizoensgebonden boodschappen

Raamstickers kunnen heel goed elementen bevatten die met de seizoenen mee veranderen. Denk bijvoorbeeld aan originele raamstickers bestellen die kunnen gebruikt worden om nieuwe diensten, seizoensgebonden promoties, winkeluren en belangrijke boodschappen aan te kondigen!

4. Bieden de mogelijkheid voor unieke ontwerpen

Originele raamstickers zijn een geweldige kans om de aandacht van voorbijgangers te trekken en mensen te interesseren voor jouw winkel. Jouw ontwerp kan op een creatieve manier benadrukken wat je doet en kan een manier zijn om klanten aan te trekken om hun vraagstukken en problemen op te lossen. Als jouw winkel bijvoorbeeld mobiele telefoons repareert, kun je jouw etalage gebruiken om de illusie van een gebroken telefoonscherm te tonen. Door een ontwerp te maken dat jouw capaciteiten laat zien, weet je zeker dat je jouw doelmarkt effectiever bereikt.

5. Raamstickers zijn extra zichtbaar

Door promoties, creatieve ontwerpen, logo's, relevante citaten en informatie, aantrekkelijke afbeeldingen en nog veel meer toe te voegen, kun je de zichtbaarheid en het bereik van jouw bedrijf gemakkelijk vergroten. Het bijkomende voordeel van raamstickers is dat ze voor extra privacy in uw winkel zorgen en jouw etalage vormgeven met een doel. Kortom, een raamsticker voor jouw bedrijfsruit is een kleine investering die een enorm positief effect kan hebben op de zichtbaarheid van jouw winkel en de aantrekkingskracht op klanten!