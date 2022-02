Tbs voor neersteken willekeurige voorbijgangers in De Pijp

Een 30-jarige man is door de rechtbank veroordeeld tot tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van een man en het verwonden van vier andere personen op 21 mei 2021 in De Pijp in Amsterdam. Bij een zesde persoon is het bij een poging gebleven.

In de avond van 21 mei liep de man met een mondkapje en capuchon op een sportschool binnen. Hij vroeg de man achter de balie of hij hem wat mocht vragen. Daarna kwam hij steeds dichterbij, terwijl hij met een mes stekende bewegingen maakte. De man achter de balie kon wegvluchten.

Terug op straat liep de dader een volgend slachtoffer tegemoet, naar wie hij direct tien à vijftien steekbewegingen maakte. Dit slachtoffer overleed even later aan de gevolgen van de steekwonden. Daarna stak de man nog eens vier slachtoffers neer. Alle slachtoffers verklaarden later uit het niets te zijn aangevallen.

Aanhouding

Dankzij een getuige die de man had gevolgd, werd hij niet lang na de steekincidenten in verwarde toestand aangehouden. Hij had een mes in zijn binnenzak en vlakbij werd op de grond nog een mes aangetroffen. In zijn verklaring gaf de man aan stemmen te horen die hem gek maakten.

Psychotische stoornis

Uit gedragskundig onderzoek is gebleken dat er bij de man tijdens de steekpartij sprake was van een psychotische stoornis. De steekincidenten kunnen de man vanwege zijn ziekelijke stoornis, niet worden aangerekend.

Tbs

De rechtbank legt de man tbs met dwangverpleging op. Zonder deze dwangbehandeling, vindt de rechtbank het niet verantwoord dat de man terugkeert in de maatschappij.